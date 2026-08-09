Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели подростка в Сочи

09 августа 2026, 20:59

СК возбудил уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика в реке Сочи

Фото: Istock / aradaphotography

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 14-летнего подростка, который несколько дней назад пропал в реке Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».