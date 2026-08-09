Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели подростка в Сочи
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 14-летнего подростка, который несколько дней назад пропал в реке Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Мальчик исчез в среду. После сообщения о случившемся началась масштабная поисково-спасательная операция. Спасатели обследовали русло реки и прилегающую территорию, а к поискам подключились местные жители.
В воскресенье более 100 неравнодушных сочинцев вместе со спасателями вышли на поиски подростка. Участники прочёсывали сложные участки русла и территорию вдоль реки.
Сегодня тело мальчика обнаружили на участке реки Сочинка. Подростка достали из воды, после чего на месте происшествия начали работать следователи.
Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место трагедии, назначили необходимые экспертизы и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Следственном комитете напомнили, что одной из основных причин гибели детей на водоёмах остаётся несоблюдение правил безопасности. Дополнительным фактором риска может стать отсутствие контроля со стороны взрослых.
Трагедия произошла после нескольких дней масштабных поисков, в которых участвовали как профессиональные спасатели, так и десятки неравнодушных жителей Сочи.
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