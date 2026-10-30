Катер с российскими туристами взорвался на Бали
Катер с российскими туристами взорвался на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, накануне туристы Мурад, Амиран, Алима и Амина согласились на частный снорклинг-тур возле острова Нуса-Пенида. Катер отправился в путь около 12:30 и проехал бухты Manta Bay и Crystal Bay. Примерно через час, когда катер покидал Gamat Bay, в кормовой части произошел взрыв. Предварительно, возгорание началось в аккумуляторе, после чего огонь распространился по всему судну.
Отдыхающие вместе с гидом прыгнули в воду и доплыли до берега. Помощь пришла только в 14:50, когда их заметил проходивший мимо катер и поднял на борт. Сами туристы не травм не получили, а капитана доставили в больницу с серьезными ожогами ног. При этом незадолго до происшествия катер проходил ремонт и техобслуживание, а перед самим туром его осмотрели и сочли исправным. В настоящее время полиция Нуса-Пениды выясняет точную причину взрыва.
Ранее сообщалось, что российские туристы пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте.
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