Крокодила заметили с останками ребенка в пасти
В Малайзии крокодил растерзал ребенка. Об этом сообщает издание AsiaOne.
14-летний Мохамад Нордин Мохамад Отман из губернаторства Саравак погиб после нападения рептилии в понедельник, 26 октября. Школьник помогал дяде складывать плоды масличной пальмы в лодки на реке, когда крокодил вцепился в него и скрылся с ним под водой.
Позже началась масштабная поисковая операция, к которой присоединились 40 человек. Спасатели осматривали водоем с вертолета, но найти подростка они так и не смогли не смогли. Следующим вечером житель деревни Кампунг Туба возвращался домой и заметил хищника с останками ребенка в пасти. Позже мужчина вернулся на это место и нашел туловище без некоторых конечностей. Погибшего мальчика опознал его дедушка.
Ранее сообщалось, что крокодил напал на 12-летнего школьника и растерзал его в озере Вамбатувева на Шри-Ланке.
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