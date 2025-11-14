Поджигатель кинотеатра в Москве следовал указаниям неизвестных
Поджигателем кинозала в московском ТЦ «Авиапарк» оказался 16-летний подросток, который выполнял указание неизвестных. Об этом сообщила столичная прокуратура.
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку. Очевидцы рассказали, что в торговом центре во время пожара не сработала сигнализация. По их словам, эвакуацию никто не организовывал, и люди начали выходить из залов самостоятельно после того, как экраны погасли.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Виновник преступления сейчас допрашивается сотрудниками силовых структур. Вероятно, парень мог попасть под влияние мошенников. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в ТЦ «Авиапарк» произошло возгорание, а кадры с места событий быстро распространились в Сети.
