Отец посадил маленького ребенка за руль машины в Свердловской области

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Житель Свердловской области хотел, чтобы его ребенок перестал капризничать, поэтому посадил его за руль.
Об этом рассказали в управлении ГИБДД по региону. Правоохранителям стало известно о халатности отца-водителя во время мониторинга соцсетей.
На одном из кадров они заметили, что во время движения авто на руках у водителя сидел маленький ребенок. Они оперативно разыскали нарушителя, им оказался 27-летний мужчина.
Во время допроса он пояснил, что ребенок сильно капризничал, поэтому он посадил его на колени за руль. Свою вину мужчина полностью признал. Теперь ему придется выплатить штраф.
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На одном из кадров они заметили, что во время движения авто на руках у водителя сидел маленький ребенок. Они оперативно разыскали нарушителя, им оказался 27-летний мужчина.
Во время допроса он пояснил, что ребенок сильно капризничал, поэтому он посадил его на колени за руль. Свою вину мужчина полностью признал. Теперь ему придется выплатить штраф.
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Алёна Самарева