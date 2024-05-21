Женщина пострадала в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль

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ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области, пострадала женщина.
Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, движущаяся по дороге машина была атакована украинской армией с помощью дрона-камикадзе. Все случилось между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. Пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля.
Пострадавшая с осколочным ранением бедра самостоятельно обратилась в горбольницу №2 Белгорода. Врачи оказали ей необходимую медпомощь.
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По его словам, движущаяся по дороге машина была атакована украинской армией с помощью дрона-камикадзе. Все случилось между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. Пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля.
Пострадавшая с осколочным ранением бедра самостоятельно обратилась в горбольницу №2 Белгорода. Врачи оказали ей необходимую медпомощь.
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Алёна Самарева