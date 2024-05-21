Поезд дважды переехал школьника в метро в Казани

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Казанский школьник оказался на рельсах в метро, пишет Mash Iptash.
По данным Telegram-канала, все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав.
Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника. Пока точная причина произошедшего неизвестна.
Ранее в Петербурге мужчина попал под электропоезд и выжил, но лишился части руки. Поезда не ходили около получаса, пока врачи пытались оказать помощь человеку. После этого движение возобновили.
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Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника. Пока точная причина произошедшего неизвестна.
Ранее в Петербурге мужчина попал под электропоезд и выжил, но лишился части руки. Поезда не ходили около получаса, пока врачи пытались оказать помощь человеку. После этого движение возобновили.
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Алёна Самарева