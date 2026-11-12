Отец предстал перед судом за смерть 11-летнего сына на Эльбрусе
Эльбрусский районный суд в Кабардино-Балкарии признал виновным 40-летнего жителя Ставропольского края в гибели его 11-летнего сына при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает kp.ru.
Трагедия произошла в июле, когда отец привел мальчика на восточный склон Эльбруса, чтобы повторить попытку покорить вершину после неудачного восхождения годом ранее. Они не зарегистрировали маршрут в МЧС и отправились в горы без гида, несмотря на штормовое предупреждение.
Когда другие альпинисты после ухудшения погоды начали спускаться обратно, отец с сыном решили идти дальше. На высоте около 4,2 тысячи метров мальчик оступился и схватился за страховочную веревку, но мужчина не успел закрепиться ледорубом — связка сорвалась вниз. Ребенок погиб на месте, а отец получил множественные переломы ребер.
Мужчина полностью признал вину по делу о причинении смерти по неосторожности. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 109 УК и приговорил к одному году ограничения свободы.
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