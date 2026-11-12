Отец предстал перед судом за смерть 11-летнего сына на Эльбрусе

12 ноября 2026, 15:38

Суд в КБР на год ограничил в свободе отца погибшего на Эльбрусе мальчика

Фото: iStock/Elena Zolotova

Эльбрусский районный суд в Кабардино-Балкарии признал виновным 40-летнего жителя Ставропольского края в гибели его 11-летнего сына при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает kp.ru.