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Российского школьника постоянно травят и избивают одноклассники

В школе Краснодара 12-летнего мальчика избивают и травят одноклассники
Фото: iStock/Oleg Elkov

Жительница Краснодара заявила, что ее 12-летнего сына постоянно травят и избивают одноклассники в школе № 114. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.



Так, 21 октября мальчика облили водой и ударили, а через две недели его заперли в раздевалке и били по челюсти. А в прошлом году шестиклассники бросали в сверстника вещи и сломали его электросамокат. Женщина обращалась в департамент образования, СК, ПДН и прокуратуру, но ситуация не изменилась.

При этом другая родительница из этого класса придерживается иной версии — она утверждает, что ребенок сам провоцирует конфликты и оскорбляет других детей. В школе проблему комментировать не стали. Полиция Прикубанского округа уже начала проверку.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту избиения двух школьниц в Барнауле.

Лидия Пономарева

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