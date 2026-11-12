Российского школьника постоянно травят и избивают одноклассники
Жительница Краснодара заявила, что ее 12-летнего сына постоянно травят и избивают одноклассники в школе № 114. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Так, 21 октября мальчика облили водой и ударили, а через две недели его заперли в раздевалке и били по челюсти. А в прошлом году шестиклассники бросали в сверстника вещи и сломали его электросамокат. Женщина обращалась в департамент образования, СК, ПДН и прокуратуру, но ситуация не изменилась.
При этом другая родительница из этого класса придерживается иной версии — она утверждает, что ребенок сам провоцирует конфликты и оскорбляет других детей. В школе проблему комментировать не стали. Полиция Прикубанского округа уже начала проверку.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту избиения двух школьниц в Барнауле.
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