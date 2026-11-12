Российского школьника постоянно травят и избивают одноклассники

12 ноября 2026, 14:59

В школе Краснодара 12-летнего мальчика избивают и травят одноклассники

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жительница Краснодара заявила, что ее 12-летнего сына постоянно травят и избивают одноклассники в школе № 114. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.