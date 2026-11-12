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Землетрясение ощутили жители российского региона

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Фото: iStock/teveCollender

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. О его силе и координатах ТАСС рассказали в краевом филиале Геофизической службы РАН.



Эпицентр подземных толчков располагался в 324 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 30 километров. Сейсмособытия такой силы относят к ощутимым, однако разрушений не последовало. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее в регионе регистрировали землетрясение магнитудой 4,8. Тогда эпицентр находился в 81 километрах от краевой столицы, а местные жители ощутили лишь слабые толчки.

До этого сообщалось о землетрясение магнитудой 5,7 в Японии привело к остановки поездов и десяткам пострадавших.

Лидия Пономарева

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