Землетрясение ощутили жители российского региона
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. О его силе и координатах ТАСС рассказали в краевом филиале Геофизической службы РАН.
Эпицентр подземных толчков располагался в 324 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 30 километров. Сейсмособытия такой силы относят к ощутимым, однако разрушений не последовало. Информация о пострадавших также не поступала.
Ранее в регионе регистрировали землетрясение магнитудой 4,8. Тогда эпицентр находился в 81 километрах от краевой столицы, а местные жители ощутили лишь слабые толчки.
До этого сообщалось о землетрясение магнитудой 5,7 в Японии привело к остановки поездов и десяткам пострадавших.
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