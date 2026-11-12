18-летний пассажир закурил на борту и сорвал рейс из Сургута в Ташкент
Самолет, следовавший из Сургута в Ташкент, вернулся на стоянку из-за пассажира, курившего на борту. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
По данным ведомства, 18-летний вахтовик из ближнего зарубежья во время полета курил электронную сигарету на своем посадочном месте. Бортпроводники доложили об этом командиру, и тот решил вернуть самолет на стоянку. Перевозчик отказал нарушителю в дальнейшем перелете.
Полицейские составили на пассажира два протокола — за курение на борту и за невыполнение распоряжений командира. Сам он объяснил, что возвращался домой после вахты и не знал о запрете на электронные сигареты. В связи с инцидентом рейс отстал от графика примерно на 20 минут.
Ранее сообщалось, что на Камчатке у самолета во время рейса оторвалась часть закрылка.
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