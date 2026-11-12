18-летний пассажир закурил на борту и сорвал рейс из Сургута в Ташкент

12 ноября 2026, 15:05

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Самолет, следовавший из Сургута в Ташкент, вернулся на стоянку из-за пассажира, курившего на борту. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.