25 июня 2025, 14:27

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В ночь с 23 на 24 июня в аэропорту Шереметьево неизвестный мужчина подошёл к двухлетнему мальчику, резко взял его на руки и с силой бросил на пол. Оказалось, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения. Позже в сети появились ужасающие кадры с места происшествия. Что известно о семье ребенка и как сейчас себя чувствует малыш, расскажет «Радио 1».





Содержание Как это было Мужчина в аэропорту швырнул ребенка об пол: видео Употребил гашиш и выпил три бутылки виски Как сейчас себя чувствует мальчик Что известно о семье ребенка

Как это было

Мужчина в аэропорту швырнул ребенка об пол: видео

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Употребил гашиш и выпил три бутылки виски

Фото: iStock/Marija Stepanovic



Как сейчас себя чувствует мальчик

Что известно о семье ребенка