Семья брошенного об пол в Шереметьево ребенка бежала в РФ от обстрелов в Иране: жуткое видео нападения, выжил ли двухлетний малыш?

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В ночь с 23 на 24 июня в аэропорту Шереметьево неизвестный мужчина подошёл к двухлетнему мальчику, резко взял его на руки и с силой бросил на пол. Оказалось, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения. Позже в сети появились ужасающие кадры с места происшествия. Что известно о семье ребенка и как сейчас себя чувствует малыш, расскажет «Радио 1».



Как это было

Инцидент произошёл в зоне выдачи багажа. Мужчина, ожидая чемодан, заметил одиноко стоящего маленького мальчика. Обойдя ребёнка со спины, преступник резко схватил его, перевернул на 360 градусов и с высоты собственного роста кинул на пол. После чего развернулся, надел солнцезащитные очки и развёл руками. Пострадавшего мальчика подхватил с пола другой мужчина, который отнёс его матери. В это время швырнувший малыша решил устроиться на полу, начал двигаться на четвереньках и убежал с места происшествия.

В результате мальчик ударился головой, сломал основание черепа и потерял сознание. Ребёнка экстренно доставили в Детский центр им. Рошаля.

Мужчина в аэропорту швырнул ребенка об пол: видео




Употребил гашиш и выпил три бутылки виски

Личность напавшего на мальчика мужчины уже известна — им оказался 31-летний гражданин Беларуси Владимир Витиков. В Москву он прилетел из Каира, где около месяца работал на стройке, и стыковочным рейсом должен был отправиться на родину — там его ждали жена и двое маленьких детей. По данным телеграм-канала Mash, в момент нападения Владимир находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения — он попробовал каирский гашиш и выпил как минимум 3 бутылки виски. Свой поступок мужчина не смог объяснить.

Владимиру Витикову уже предъявлены обвинения в покушении на убийство 2-летнего ребёнка. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным СК РФ, у мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, назначена соответствующая экспертиза. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для преступника в виде заключения под стражу.

Как рассказал «Радио 1» кандидат юридических наук, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры» Александр Карабанов, если подтвердится, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, а это уже известно, то такое обстоятельство может быть расценено как отягчающее.

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Как сейчас себя чувствует мальчик

На данный момент состояние пострадавшего малыша оценивается как тяжёлое, при этом без отрицательной динамики. Маленький пациент введен в искусственный сон и подключен к ИВЛ. По словам главного врача центра Рошаля Татьяны Шаповаленко, ребёнок поступил с тяжёлой черепно-мозговой травмой, открытым переломом костей черепа, переломом оснований и свода черепа, небольшой субдуральной гематомой.

Врачи планируют провести томографию, чтобы оценить степень повреждения головного мозга ребёнка. Малыш получает всю необходимую помощь и находится под постоянным контролем медиков. Лечение ребенок проходит в Красногорске. Им занимаются лучшие нейрохирурги, неврологи и реаниматологи.

Что известно о семье ребенка

Семья пострадавшего мальчика родом из Афганистана, но сейчас живет в Москве. Жена Шахима (отец ребенка) отправилась в Иран к своей матери, но после начала военных действий села в машину с сыном, пересекла границу с Афганистаном и оттуда уже полетела в Москву. Отец ребенка занимается продажами в Москве, у него есть регистрация и все необходимые документы для работы в России.

Мужчина до сих пор не может оправиться от случившегося: «Супруга вышла с коляской, а когда вернулась — сын уже лежал на полу. Мы все еще в больнице, наш сын без сознания».
Анастасия Чубина

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