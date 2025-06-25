Семья брошенного об пол в Шереметьево ребенка бежала в РФ от обстрелов в Иране: жуткое видео нападения, выжил ли двухлетний малыш?
В ночь с 23 на 24 июня в аэропорту Шереметьево неизвестный мужчина подошёл к двухлетнему мальчику, резко взял его на руки и с силой бросил на пол. Оказалось, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения. Позже в сети появились ужасающие кадры с места происшествия. Что известно о семье ребенка и как сейчас себя чувствует малыш, расскажет «Радио 1».
Как это былоИнцидент произошёл в зоне выдачи багажа. Мужчина, ожидая чемодан, заметил одиноко стоящего маленького мальчика. Обойдя ребёнка со спины, преступник резко схватил его, перевернул на 360 градусов и с высоты собственного роста кинул на пол. После чего развернулся, надел солнцезащитные очки и развёл руками. Пострадавшего мальчика подхватил с пола другой мужчина, который отнёс его матери. В это время швырнувший малыша решил устроиться на полу, начал двигаться на четвереньках и убежал с места происшествия.
В результате мальчик ударился головой, сломал основание черепа и потерял сознание. Ребёнка экстренно доставили в Детский центр им. Рошаля.
Мужчина в аэропорту швырнул ребенка об пол: видео
Употребил гашиш и выпил три бутылки вискиЛичность напавшего на мальчика мужчины уже известна — им оказался 31-летний гражданин Беларуси Владимир Витиков. В Москву он прилетел из Каира, где около месяца работал на стройке, и стыковочным рейсом должен был отправиться на родину — там его ждали жена и двое маленьких детей. По данным телеграм-канала Mash, в момент нападения Владимир находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения — он попробовал каирский гашиш и выпил как минимум 3 бутылки виски. Свой поступок мужчина не смог объяснить.
Владимиру Витикову уже предъявлены обвинения в покушении на убийство 2-летнего ребёнка. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным СК РФ, у мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, назначена соответствующая экспертиза. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для преступника в виде заключения под стражу.
Как рассказал «Радио 1» кандидат юридических наук, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры» Александр Карабанов, если подтвердится, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, а это уже известно, то такое обстоятельство может быть расценено как отягчающее.
Как сейчас себя чувствует мальчикНа данный момент состояние пострадавшего малыша оценивается как тяжёлое, при этом без отрицательной динамики. Маленький пациент введен в искусственный сон и подключен к ИВЛ. По словам главного врача центра Рошаля Татьяны Шаповаленко, ребёнок поступил с тяжёлой черепно-мозговой травмой, открытым переломом костей черепа, переломом оснований и свода черепа, небольшой субдуральной гематомой.
Врачи планируют провести томографию, чтобы оценить степень повреждения головного мозга ребёнка. Малыш получает всю необходимую помощь и находится под постоянным контролем медиков. Лечение ребенок проходит в Красногорске. Им занимаются лучшие нейрохирурги, неврологи и реаниматологи.
Что известно о семье ребенкаСемья пострадавшего мальчика родом из Афганистана, но сейчас живет в Москве. Жена Шахима (отец ребенка) отправилась в Иран к своей матери, но после начала военных действий села в машину с сыном, пересекла границу с Афганистаном и оттуда уже полетела в Москву. Отец ребенка занимается продажами в Москве, у него есть регистрация и все необходимые документы для работы в России.
Мужчина до сих пор не может оправиться от случившегося: «Супруга вышла с коляской, а когда вернулась — сын уже лежал на полу. Мы все еще в больнице, наш сын без сознания».