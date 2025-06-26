Витиков, напавший на ребенка в Шереметьево, страдает шизофренией

Мужчина, бросивший ребенка об пол в Шереметьево, был на учете у психиатра
Владимир Витиков ( РИА Новости / Алексей Филиппов )

Владимир Витиков, обвиняемый в нападении на двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, признал свою вину и раскаялся, сообщают РИА Новости.



Дополнительно стало известно, что мужчина заявил о своем учете у психиатра в связи с диагнозом «шизофрения».

Напомним, инцидент произошел в зоне выдачи багажа терминала С. Мужчина, находясь под воздействием наркотиков, бросил ребенка об пол.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0