Витиков, напавший на ребенка в Шереметьево, страдает шизофренией
Мужчина, бросивший ребенка об пол в Шереметьево, был на учете у психиатра
Владимир Витиков, обвиняемый в нападении на двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, признал свою вину и раскаялся, сообщают РИА Новости.
Дополнительно стало известно, что мужчина заявил о своем учете у психиатра в связи с диагнозом «шизофрения».
Напомним, инцидент произошел в зоне выдачи багажа терминала С. Мужчина, находясь под воздействием наркотиков, бросил ребенка об пол.
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