Витиков, напавший на ребенка в Шереметьево, страдает шизофренией

26 июня 2025, 16:23

Мужчина, бросивший ребенка об пол в Шереметьево, был на учете у психиатра

Владимир Витиков ( РИА Новости / Алексей Филиппов )

Владимир Витиков, обвиняемый в нападении на двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, признал свою вину и раскаялся, сообщают РИА Новости.