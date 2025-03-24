Отец ребенка, которому разорвали лицо хаски, обвинил экс-жену в краже

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Отец девятилетнего мальчика, которому разорвали лицо хаски, обвиняет бывшую супругу в краже трех миллионов рублей, которые были собраны на реабилитацию. Валентин Королев уверен, что экс-возлюбленная могла взять деньги, поскольку мальчик ей не родной.
«Да, украла, это правда. У нее была генеральная доверенность, выданная мною еще в 2018 году на ведение дел, продажу, разделение участков, что были куплены на маткапитал. Пусть теперь садится, я ее посажу», — приводит его слова Starhit.Ребенку в настоящее время провели операцию, восстановив верхнюю губу и щеки. Хирурги работали 14 часов. Вместе с тем пострадавшему еще предстоят процедуры и длительная многолетняя реабилитация.
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Никита Кротов