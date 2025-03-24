«Вебкам-модель» из Петербурга госпитализировали с необычной травмой чресел

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Вебкам-модель из Санкт-Петербурга засунула себе телефон во влагалище по просьбе клиента, однако достать его самостоятельно не смогла, девушке пришлось вызывать скорую помощь, пишет Mash.
По данным издания, 20-летней Оксане клиент предложил засунуть iPhone 13 mini во влагалище, а потом начал звонить на него. Сначала все было хорошо, однако самостоятельно девушка достать телефон из причинного места не смогла.
Она усердно пыталась подцепить телефон длинными ногтями, но все было безуспешно. Тогда Оксана решила обратиться за помощью к врачам и вызвала скорую помощь.
Медики с задачей успешно справились.
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Она усердно пыталась подцепить телефон длинными ногтями, но все было безуспешно. Тогда Оксана решила обратиться за помощью к врачам и вызвала скорую помощь.
Медики с задачей успешно справились.
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Элина Позднякова