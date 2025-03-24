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«Вебкам-модель» из Петербурга госпитализировали с необычной травмой чресел

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вебкам-модель из Санкт-Петербурга засунула себе телефон во влагалище по просьбе клиента, однако достать его самостоятельно не смогла, девушке пришлось вызывать скорую помощь, пишет Mash.
По данным издания, 20-летней Оксане клиент предложил засунуть iPhone 13 mini во влагалище, а потом начал звонить на него. Сначала все было хорошо, однако самостоятельно девушка достать телефон из причинного места не смогла.

Она усердно пыталась подцепить телефон длинными ногтями, но все было безуспешно. Тогда Оксана решила обратиться за помощью к врачам и вызвала скорую помощь.

Медики с задачей успешно справились.

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«Был зрелым в вопросах любви»: министр образования родила от 15-летнего подростка и затребовала с него алименты
24 марта 2025, 15:49

Фото: iStock/fotoember

В Исландии министр образования и по делам детей Астильдур Лоа Торсдоттир подала в отставку после того, как стало известно, что в молодости она родила ребенка от 15-летнего подростка, а потом требовала с него алименты, выставляя себя жертвой.
Подробности произошедшего — в материале «Радио 1».

Что произошло


Сегодня Астильдур 58 лет, пост министра она занимала с декабря прошлого года. Недавно выяснилось, что 36 лет назад 22-летняя девушка влюбилась в 15-летнего школьника. О прошлом Астильдур стало известно после того, как одна из родственниц молодого человека пожаловалась на женщину премьер-министру.

Согласно информации СМИ, парень был из неблагополучной семьи. Его родные не обращали внимание на то, что он гуляет с совершеннолетней девушкой. Через год после начала романа Астильдур забеременела и родила сына. Примечательно, что в то время 23-летняя девушка руководила молодежной группой в религиозном сообществе. Отец ее ребенка также состоял в этой общине, где искал поддержки.

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Признает ли министр свою вину


После того, как про эту историю заговорили, Астильдур подала в отставку, однако при этом попыталась объяснить произошедшее со своей стороны.

«Когда я встретила его, я была совершенно неопытна в любви. Он же, напротив, казался гораздо более зрелым в этих вопросах», — оправдывалась женщина.

Свою вину Астильдур признавать отказалась. Всю ответственность за случившееся она перекладывает на бывшего несовершеннолетнего на тот момент любовника. Она заявила, что мальчик тогда «был опытен не по годам, не давал ей прохода и настаивал на близости».

По словам женщины, она хотела наладить контакт с парнем после того, как родила от него, но молодой человек не отвечал ей взаимностью. Астильдур утверждает, что якобы часами ждала его в машине. В результате женщина потребовала с подростка алименты, и тому пришлось выплачивать их до совершеннолетия сына.

Примечательно, что Астильдур сожалеет о том, что ее личная жизнь затмила ее работу на посту министра.

Реакция отца ребенка


Эйрикур Асмундссон описывает события совершенно по-другому. По его заверению, именно Астильдур препятствовала его встречам с ребенком, ограничивая их общение двумя часами в месяц. Исландец даже обращался в Минюст и церковные службы, чтобы добиться права видеть сына, но ему в этом отказывали.

Сейчас уже взрослый мужчина — отец ребенка — признался, что в молодости он находился в трудной ситуации, ведь семья о нем не заботилась, а церковь стала единственным местом, где его приняли. Он был неопытен, поэтому не осознавал, во что его втянула взрослая возлюбленная.

В данный момент сыну Асмундссона 35 лет. С отцом он не поддерживает общение.

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Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморском крае
24 марта 2025, 14:34

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебного полета, пилот жив, он успел катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что пилота успешно эвакуировали с места приземления, угрозы для его жизни и здоровья нет.

В ведомстве уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Он рухнул в безлюдной местности. Разрушений на земле не зафиксировано.

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#самолет
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Пять таблеток наркотиков перед жуткими убийствами: Тимуру Бекмансурову впервые в России дали пожизненное за массовый расстрел
24 марта 2025, 14:07

Тимур Бекмансуров (Фото: sledcom.ru)

Тимур Бекмансуров, студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), осенью 2021 года устроил массовый расстрел в стенах учебного заведения. В результате преступления погибли шесть человек, а злоумышленник стал первым россиянином, который получил пожизненный срок за совершенную атаку.
Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».

Что известно о Тимуре Бекмансурове


Тимур Бекмансуров родился 8 марта 2003 года в городе Глазов (Удмуртия). С малых лет у него были проблемы со здоровьем — вскоре после рождения мальчику провели операцию на пищеводе. По словам его матери, Тимуру также был поставлен диагноз «астма».


«Он рос неактивным ребенком, так как болел почти все время», — рассказывала мать Бекмансурова.

В 2009 году родители Тимура развелись: он временно остался с бабушкой, а его мать Наталья переехала жить в Пермь, где устроилась главным бухгалтером в одну из местных компаний. Спустя три года женщина забрала сына к себе. Отец поддерживал с ним связь по телефону и приезжал во время отпуска.

Стоит отметить, что отец преступника десять лет был милиционером, работал охранником, а с 2012 года служил по контракту в армии и принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Тимур очень любил папу и хотел пойти по его стопам — стать полицейским, но в США: юноша мечтал однажды переехать в Штаты.

Школьник хорошо учился, но при этом обладал вспыльчивым характером. Более того — Бекмансуров порой начинал угрожать преподавателям, если был в чем-то с ними не согласен. У Тимура не сложились отношения и со сверстниками: над ним подшучивали из-за очков. Правда, потом перестали, но к тому моменту Бекмансуров замкнулся в себе. Кроме того, он отталкивал одноклассников тем, что начал увлекаться идеями Адольфа Гитлера.

Жажда убийств, приступы агрессии и употребление наркотиков


При всех своих странностях Тимур Бекмансуров даже состоял в отношениях: несколько лет он встречался с девушкой, которая училась с ним в одной школе. Однако молодые люди несколько раз сходились и расставались, пока не разошлись окончательно в 2021 году. Экс-возлюбленную злоумышленника порой шокировали его высказывания.

«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно», — делилась девушка в одном из интервью.

Еще во время учебы в школе Бекмансурову стало казаться, что его преследуют и следят за ним в сети, из-за чего он стал прибегать к конспирации в интернете. Параллельно с этим молодой человек замечал за собой приступы немотивированной агрессии, которые сменялись равнодушием к окружающим. Вскоре Тимура начали посещать мысли о смерти.

О своих проблемах парень писал на психологических форумах, но до специалистов так и не дошел, поскольку боялся, что его поставят на учет и не возьмут в армию. Он хотел идти служить даже несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем.

Бекмансуров также увлекался компьютерными играми, где приходилось массово убивать персонажей. Но когда через четыре года компьютер сломался, школьник перешел на наркотические вещества.

Лучший стрелок среди одноклассников


Помимо видеоигр с насилием, опасных идей и запрещенных веществ, Тимура привлекало оружие. С седьмого класса Бекмансуров ходил в тир, а со временем он стал лучшим стрелком среди одноклассников, выбивая на стрельбах в рамках ОБЖ восемь очков из десяти возможных.

Как утверждал сам преступник, ненависть к людям зародилась в нем еще в девятом классе. Именно тогда он впервые задумался о массовом расстреле.

Бекмансуров с нетерпением ждал весны 2021 года: как только ему исполнилось 18 лет, он получил охотничий билет, прошел обучение на специальных курсах и медкомиссию. Примечательно, что психиатр не выявил у молодого человека никаких противопоказаний к владению оружием.

Подготовка к преступлению


Выбор Тимура Бекмансурова пал на турецкое пятизарядное помповое ружье 12-го калибра Huglu Atrox — компактное и сравнительно недорогое. За ним он даже специально ездил в другой регион. Одновременно с ружьем он купил 200 патронов с картечью.

С местом преступления студент определился не сразу: он думал напасть на родную школу, ТРЦ, военкомат, вокзал или отдел полиции, однако остановился на Пермском государственном национальном исследовательском университете, куда поступил в августе 2021 года на юридический факультет.

Начиная с 1 сентября, Бекмансуров после занятий ходил по территории учебного заведения и изучал места, где были расположены переходы между корпусами. Также Тимур выяснил, что между второй и третьей парами в стенах ПГНИУ собирается больше всего учащихся.

Готовясь к атаке, Бекмансуров покрасил зеленую каску в черный цвет, купил балаклаву и беспалые перчатки. Ружье он зарядил картечью. Важно отметить, что еще за месяц до нападения Тимур начал писать манифест, в котором указал причины и цели преступления.

Как происходил массовый расстрел


Утро рокового дня началось для Тимура Бекмансурова с употребления наркотиков.

«Я проглотил пять таблеток, и все, что происходило во время нападения, было для меня нереально, что-то я хорошо помню, что-то мне показали потом на записи с камер, и я словно наблюдал за всем этим от третьего лица», — говорил злоумышленник во время допроса.

На такси Тимур доехал до привокзальной площади Перми, неподалеку от которой находился вуз. Минут 20 он провел там, а затем двинулся в сторону института. Одним из первых вооруженного Бекмансурова заметил ехавший навстречу водитель Kia Spectra. Он стал сигналить — и в ответ получил залп картечи, разбивший лобовое стекло и ранивший мужчину в плечо и щеку. После чего Бекмансуров на ходу произвел еще несколько выстрелов в автомобили и вскоре оказался у западной проходной вуза.

Атака на университет, устроенная Тимуром Бекмансуровым, унесла жизни шести человек, еще около 60 получили ранения. Среди погибших и пострадавших – студенты учебного заведения и охранник, который пытался остановить нападавшего. Преступник в основном стрелял в голову своим жертвам.

«Стрелять в голову меня научили тренеры», — вспоминал он позже.

Младший лейтенант Константин Калинин смог остановить преступника. Раненный в грудь, живот и конечности, Бекмансуров пытался достать нож — но полицейский выбил оружие из его рук. Затем, действуя по инструкции, Калинин оказал Тимуру первую помощь, перевязав ему ногу, из которой хлестала кровь. За свою отвагу полицейский был награжден орденом Мужества.

Самого стрелка медики сумели спасти, ампутировав ему ногу до колена, чтобы спасти жизнь — в итоге он стал инвалидом III группы. В октябре, когда задержанный пошел на поправку, его отправили в СИЗО.

Последствия и суд


На первых же допросах Тимур Бекмансуров признал свою вину и заявил, что пошел на преступление из чувства ненависти к людям. Судебно-психиатрическая экспертиза, которая была проведена зимой 2022 года, признала злоумышленника вменяемым.

Вскоре Тимур потребовал повторного обследования, но в этом ему было отказано. Суд над обвиняемым начался летом 2022 года, и 28 декабря, за пару месяцев до своего 20-летия, Бекмансуров получил за атаку на университет пожизненный срок — первым в РФ. Его также обязали выплатить пострадавшим и семьям погибших компенсации в размере 25 млн рублей, университету — 275 тыс рублей, а владельцам поврежденных машин — 70 тыс рублей.

Согласно приговору суда, первые три года Бекмансуров проведет в одной из тюрем Челябинской области. После чего его переведут в исправительную колонию особого режима «Белый лебедь» в городе Соликамск. Осужденный не согласен с приговором — он направил прошения и жалобы во все возможные инстанции.

«Единственное, о чем я прошу суд, — не ставить на мне крест и дать возможность освободиться из мест лишения свободы», — писал он в своих жалобах.

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В Ульяновской области на три года осудили сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ*
24 марта 2025, 13:47

Фото: iStock/Zolnierek

В Ульяновской области суд приговорил директора одного из медучреждений, который являлся сторонником сатанизма и пропагандировал ЛГБТ*, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, передает РИА Новости.
«В Инзенском районном суде Ульяновской области огласили приговор в отношении жителя Ульяновской области, директора одного из медицинских учреждений, причастного к пропаганде идеологии экстремистского сообщества "Международное общественное движение ЛГБТ*", деятельность которого запрещена на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В августе 2024 года сотрудники УФСБ России по региону установили, что осужденный, являясь сторонником сатанизма, продвигал идею однополых отношений, называя это «способом приобщения к дьяволопоклонничеству». Мужчина вводил своих сотрудников в заблуждение, уверяя их, что такой культ поможет улучшить финансовое благополучие и обеспечит карьерный рост.

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* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.
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Mash: крупный пожар в ЖК в центре Москвы
24 марта 2025, 13:15

Фото: istockphoto/grafoto

Крупный пожар происходит в элитном ЖК «Роза Росса» в центре столицы. Как уточнил Telegram-канал Mash, огонь полыхает на верхних этажах одного из зданий. Также сообщается о горении пентхауса стоимостью свыше миллиарда рублей на Зубовской улице в доме №7.
Ранее сообщалось о причинах пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону. Предварительно известно, что возгорание случилось из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде, проинформировали в пресс-службе МЧС России.

Версия возгорания уже официально подтверждена. На месте происшествия работают представители оперативных служб города. Ситуация контролируется, предпринимаются все меры для ликвидации последствий возгорания.

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