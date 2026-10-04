Достижения.рф

Производственный ангар полыхает в Хабаровске на площади 1000 кв. м

МЧС: в Хабаровске загорелся ангар на площади 1000 «квадратов»
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Хабаровске огонь охватил ангар, где располагается производство отсевоблоков. Об этом информирует пресс‑служба регионального МЧС России в мессенджере Max.



Возгорание случилось на Производственной улице, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Из-за интенсивного горения обрушилась кровля здания. В 12:35 пожар удалось локализовать.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Тушение продолжается: в ликвидации огня участвуют 23 спасателя и восемь единиц спецтехники.

Ранее поступила информация о сильном природном пожаре в США. Огонь охватил 300 га лесной местности и продолжает распространяться.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0