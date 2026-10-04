Производственный ангар полыхает в Хабаровске на площади 1000 кв. м
В Хабаровске огонь охватил ангар, где располагается производство отсевоблоков. Об этом информирует пресс‑служба регионального МЧС России в мессенджере Max.
Возгорание случилось на Производственной улице, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Из-за интенсивного горения обрушилась кровля здания. В 12:35 пожар удалось локализовать.
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Тушение продолжается: в ликвидации огня участвуют 23 спасателя и восемь единиц спецтехники.
Ранее поступила информация о сильном природном пожаре в США. Огонь охватил 300 га лесной местности и продолжает распространяться.
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