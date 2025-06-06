Отец шестерых детей, обвиненный в изнасиловании туристки в Греции, выиграл суд

06 июня 2025, 10:02

Фото: iStock/Zolnierek

В городе Малия, Греция, 35-летний диджей, отец шестерых детей, был оправдан судом по обвинению в изнасиловании 19-летней американки. Инцидент произошел в 2019 году, однако окончательное решение было вынесено только в мае 2025 года из-за недостатка доказательств и отсутствия пострадавшей на заседании. Об этом сообщает Law&Order.