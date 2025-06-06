Отец шестерых детей, обвиненный в изнасиловании туристки в Греции, выиграл суд
В городе Малия, Греция, 35-летний диджей, отец шестерых детей, был оправдан судом по обвинению в изнасиловании 19-летней американки. Инцидент произошел в 2019 году, однако окончательное решение было вынесено только в мае 2025 года из-за недостатка доказательств и отсутствия пострадавшей на заседании. Об этом сообщает Law&Order.
Судебное разбирательство показало, что девушка познакомилась с диджеем в баре и вступила с ним в интимную связь. Позже она заявила, что стала жертвой изнасилования, что привело к аресту мужчины. Однако диджей сам обратился в полицию, утверждая, что их отношения были по обоюдному согласию.
Во время допроса в полиции американка упомянула о наличии туристической страховки, которая якобы покрывает случаи изнасилований. Однако выяснилось, что условия страховки не распространяются на преступления сексуального характера. Суд предположил, что потерпевшая могла утратить интерес к делу, поняв, что не сможет получить финансовую компенсацию.
Несмотря на оправдательный вердикт, диджей потерял свою жену, которая подала на развод после разразившегося скандала.
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