Отец, скрывавшийся с тремя детьми в лесу, застрелен

08 сентября 2025, 08:46

Скрывавшийся с тремя детьми в лесу в Новой Зеландии отец застрелен

Фото: iStock/Elena Esich

В Новой Зеландии при попытке оказать сопротивление полиции был застрелен Том Филлипс, который несколько лет скрывался в лесу со своими тремя детьми. Об этом сообщает CNN.