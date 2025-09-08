Отец, скрывавшийся с тремя детьми в лесу, застрелен
В Новой Зеландии при попытке оказать сопротивление полиции был застрелен Том Филлипс, который несколько лет скрывался в лесу со своими тремя детьми. Об этом сообщает CNN.
Один из детей в тот момент был с мужчиной, теперь он находится под арестом. Полиция активно разыскивает остальных сбежавших несовершеннолетних.
Филлипс исчез вместе с детьми в декабре 2021 года, все это время его местонахождение оставалось неизвестным. Правоохранительные органы пришли к выводу, что семья намеренно удалилась от цивилизации.
Однажды в полицию городка, расположенного в западном округе Уаикато на Северном острове, поступило сообщение о грабеже магазина сельскохозяйственных товаров. Свидетели рассказали, что грабитель покинул место преступления на четырехколесном фермерском велосипеде.
Полицейские быстро обнаружили квадроцикл, но там их ждала засада: кто-то открыл огонь из кустов и ранил первого подошедшего правоохранителя. Его напарник поспешил на помощь и выстрелил в Филлипса.
