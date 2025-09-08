В Москве школьники жестоко избили мальчика из-за интимных фото девушки
В Москве произошел инцидент, в результате которого школьник оказался в больнице с серьезными травмами после нападения группы подростков. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
По информации полиции, конфликт возник из-за распространения интимных фотографий одной из девушек. Согласно свидетельствам, группа подростков окружила мальчика, требуя удалить снимки. После недолгого спора нападающие начали его избивать: сбили с ног и продолжили наносить удары. Один из участников конфликта, разбежавшись, с криком «финальный пенальти», ударил жертву по голове.
У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и перелом челюсти. На место происшествия была вызвана полиция, которая вскоре задержала главного подозреваемого — Сергея. При обыске у него дома было найдено 1,2 грамма мефедрона. Суд приговорил Сергея к 1,5 годам условного срока.
