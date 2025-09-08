В Германии задержан румын, пытавшийся изнасиловать наездницу в лесу
В Германии 18-летний строитель из Румынии был арестован после попытки изнасилования женщины, катающейся на лошади. Об этом сообщает издание Bild.
Инцидент случился два года назад, однако подробности стали известны только сейчас, благодаря расследованию местных властей.
По информации издания, молодой человек приехал в Германию и на пятый день своего пребывания решил прогуляться в лес рядом с конюшней. В момент, когда он разделся, чтобы удовлетворить свои потребности, к нему неожиданно подошла 18-летняя наездница. Мужчина набросился на девушку, сбросив ее с лошади и пытаясь снять с нее верхнюю одежду для верховой езды.
Однако девушка проявила мужество и смогла отбиться от нападавшего, используя кнут. Злоумышленник, испугавшись, попытался скрыться, но вскоре был задержан полицией. В настоящее время дело находится в производстве, задержанный ожидает суда.
