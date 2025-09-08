СК признал потерпевшими по делу о теракте, в котором погиб Кириллов, 11 человек

08 сентября 2025, 08:24

Фото: iStock/Akintevs

Следствие признало потерпевшими 11 человек по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом пишет РИА Новости.