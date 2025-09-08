СК признал потерпевшими по делу о теракте, в котором погиб Кириллов, 11 человек
Следствие признало потерпевшими 11 человек по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе следствия 11 человек допросили и признали потерпевшими, говорится в материалах дела.
17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Поликарпов. Взрывное устройство было спрятано в самокате, оставленном рядом с подъездом одного из домов. По факту случившегося расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
