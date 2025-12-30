Учительница отправляла откровенные сообщения 12-летнему ученику и попала под следствие
В США арестовали учительницу начальной школы по обвинению в отправке непристойных сообщений 12-летнему ученику. Об этом сообщает Daily Star.
Инцидент произошел в Луисвилле, штат Кентукки. О переписке 36-летней Сидни Графс с несовершеннолетним стало известно после сообщения других школьников.
Полицейские изъяли электронные устройства педагога и нашли в них доказательства общения с ребенком. Также проверяется версия о возможных встречах учительницы с учеником вне школы.
После внесения залога в 100 тысяч долларов Графс перевели под домашний арест. Ей запретили пользоваться соцсетями до конца следствия.
Руководство учебного заведения заявило, что отстранило Графс от работы, чтобы исключить любые контакты с детьми. Следующее судебное заседание состоится 26 января 2026 года.
