Учительница отправляла откровенные сообщения 12-летнему ученику и попала под следствие

Учительницу в США арестовали за непристойную переписку с 12-летним учеником
Фото: iStock/NanoStockk

В США арестовали учительницу начальной школы по обвинению в отправке непристойных сообщений 12-летнему ученику. Об этом сообщает Daily Star.



Инцидент произошел в Луисвилле, штат Кентукки. О переписке 36-летней Сидни Графс с несовершеннолетним стало известно после сообщения других школьников.

Полицейские изъяли электронные устройства педагога и нашли в них доказательства общения с ребенком. Также проверяется версия о возможных встречах учительницы с учеником вне школы.

После внесения залога в 100 тысяч долларов Графс перевели под домашний арест. Ей запретили пользоваться соцсетями до конца следствия.

Руководство учебного заведения заявило, что отстранило Графс от работы, чтобы исключить любые контакты с детьми. Следующее судебное заседание состоится 26 января 2026 года.

