Учительница отправляла откровенные сообщения 12-летнему ученику и попала под следствие

30 декабря 2025, 16:10

Учительницу в США арестовали за непристойную переписку с 12-летним учеником

Фото: iStock/NanoStockk

В США арестовали учительницу начальной школы по обвинению в отправке непристойных сообщений 12-летнему ученику. Об этом сообщает Daily Star.