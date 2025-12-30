Достижения.рф

Напавшую на педагога возле аптеки даму отпустили домой в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга определил меру пресечения Дарье Рублевской, обвиняемой в нападении на тифлопедагога на глазах у ее мужа — пенсионера МВД.



Как сообщили URA.RU в в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, следствие обратилось с ходатайством о запрете определённых действий. Суд его удовлетворил, после чего фигурантку освободили из-под стражи.

Уточняется, что инцидент произошёл 20 декабря у аптеки на улице Пехотинцев. По словам потерпевшей, на неё напали без видимой причины. Женщину избили, и она оказалась в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Никита Кротов

