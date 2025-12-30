Задержанный за подготовку теракта в российской школе раскрыл свою цель
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее планировал поджог новогодней елки в одной из школ Майкопа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России.
Мужчина рассказал, что получил указания через мессенджер Telegram. Ему поручили изготовить зажигательные смеси, поджечь дерево, а затем покинуть город.
Напомним, подозреваемого — гражданина одной из стран Центральной Азии — задержали сотрудники ФСБ. В его машине, припаркованной около школы, нашли 10 бутылок с зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.
Ранее сообщалось, что в Твери задержали 18-летнюю девушку, которая подожгла новогоднюю ель на Советской площади. Как выяснилось, студентка стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее «проверить системы автоматического пожаротушения».
Читайте также: