Задержанный за подготовку теракта в российской школе раскрыл свою цель

Задержанный за подготовку теракта в школе Адыгеи готовил поджог новогодней елки
Фото: iStock/Diy13

Задержанный за подготовку теракта в Адыгее планировал поджог новогодней елки в одной из школ Майкопа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России.



Мужчина рассказал, что получил указания через мессенджер Telegram. Ему поручили изготовить зажигательные смеси, поджечь дерево, а затем покинуть город.

Напомним, подозреваемого — гражданина одной из стран Центральной Азии — задержали сотрудники ФСБ. В его машине, припаркованной около школы, нашли 10 бутылок с зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

Ранее сообщалось, что в Твери задержали 18-летнюю девушку, которая подожгла новогоднюю ель на Советской площади. Как выяснилось, студентка стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее «проверить системы автоматического пожаротушения».

Лидия Пономарева

