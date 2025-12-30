Задержанный за подготовку теракта в российской школе раскрыл свою цель

30 декабря 2025, 15:53

Задержанный за подготовку теракта в школе Адыгеи готовил поджог новогодней елки

Фото: iStock/Diy13

Задержанный за подготовку теракта в Адыгее планировал поджог новогодней елки в одной из школ Майкопа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России.