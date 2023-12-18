Отец троих детей обвинил их деда из Кронштадта в извращениях

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75-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в педофилии в отношении троих несовершеннолетних детей, пишет издание «Фонтанка».
Заявление на пенсионера написал отец малолетних. Мужчина сообщил, что отчим его законной супруги совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его детей трех, шести и десяти лет.
Полиция уже организовала проверку по заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробностей о том, как отцу стало известно о насилии его детей со стороны неродного дедушки, издание не привело.
Прежде сообщалось, что в Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в сексуальных домогательствах к сыну.
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Полиция уже организовала проверку по заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробностей о том, как отцу стало известно о насилии его детей со стороны неродного дедушки, издание не привело.
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Анастасия Крестьянова