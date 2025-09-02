В Дагестане декан аграрного вуза заработал свыше 600 тысяч на взятках
В Дагестане декан местного аграрного вуза совместно со своим заместителем смог заработать 629 тысяч рублей с помощью взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
По данным ведомства, фигуранты с сентября 2023 по июнь 2025 года получили 629 тысяч рублей за незаконный перевод и нахождение некоторых студентов на обучении по индивидуальному учебному плану и свободному графику посещения занятий.
К тому же подозреваемые получали деньги за доступ к сессии тех студентов, которые систематически пропускали пары. За отдельную плату взяточники могли и вовсе закрыть сессию студентам без их явки на экзамены.
Фигуранты признали свою вину и подробно рассказали о преступной схеме.
