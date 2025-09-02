В Дагестане декан аграрного вуза заработал свыше 600 тысяч на взятках

02 сентября 2025, 14:05

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Дагестане декан местного аграрного вуза совместно со своим заместителем смог заработать 629 тысяч рублей с помощью взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.