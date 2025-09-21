Отец убил трёхлетнюю дочь с ДЦП и сбросил её тело в реку на Кубани
В Краснодарском крае отец убил свою трёхлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Отмечается, что девочка, страдающая ДЦП, пропала в станице Архангельской два дня назад. Мать сообщила об этом в полицию, после чего началась масштабная поисковая операция с участием волонтёров.
Тем временем на допрос вызвали отца девочки. 50-летний Александр Лесной пытался выстроить алиби, рассказывая якобы о поездке к гадалке и настаивая на своей невиновности. Однако вскоре он сознался в содеянном.
Со слов мужчины, он ударил трёхлетнюю Любу по голове и кинул в реку Кубань. Сейчас ведутся поиски тела ребёнка.
Расследование дела продолжается. Высняются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.
