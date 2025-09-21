Отец убил трёхлетнюю дочь с ДЦП и сбросил её тело в реку на Кубани

21 сентября 2025, 15:27

В Краснодарском крае отец убил трёхлетнюю дочь с ДЦП

Фото: iStock/Marta Nowak

В Краснодарском крае отец убил свою трёхлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.