Достижения.рф

Отец убил трёхлетнюю дочь с ДЦП и сбросил её тело в реку на Кубани

В Краснодарском крае отец убил трёхлетнюю дочь с ДЦП
Фото: iStock/Marta Nowak

В Краснодарском крае отец убил свою трёхлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.



Отмечается, что девочка, страдающая ДЦП, пропала в станице Архангельской два дня назад. Мать сообщила об этом в полицию, после чего началась масштабная поисковая операция с участием волонтёров.

Тем временем на допрос вызвали отца девочки. 50-летний Александр Лесной пытался выстроить алиби, рассказывая якобы о поездке к гадалке и настаивая на своей невиновности. Однако вскоре он сознался в содеянном.

Со слов мужчины, он ударил трёхлетнюю Любу по голове и кинул в реку Кубань. Сейчас ведутся поиски тела ребёнка.

Расследование дела продолжается. Высняются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0