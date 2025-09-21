Жителю Петербурга сломали челюсть за замечание на детской площадке
45-летний житель Санкт-Петербурга получил перелом челюсти и множественные ушибы лица после конфликта на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел вечером субботы, 20 сентября, во дворе дома №25 на 18-й линии Васильевского острова. Петербуржец сделал замечание компании мужчин, распивавших алкоголь на детской площадке. Затем незнакомцы набросились на него и жестоко избили.
Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого в нападении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
