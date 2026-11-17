Отец убил трёхмесячного сына, потому что он мешал ему играть в видеоигры
На Гавайях (США) 20-летний мужчина обвиняется в гибели трёхмесячного сына. Об этом сообщает Law & Crime.
По версии следствия, обвиняемый разозлился из-за плача ребёнка, который мешал ему играть в Overwatch: он сильно раскачал детский шезлонг, а затем придавил младенца своим телом. Отмечается, что мужчина весит около 100 килограммов.
После ЧП мальчика доставили в больницу Хило, где врачи зафиксировали смерть от травм головы. Сначала американец утверждал, что ребёнок подавился молоком, но экспертиза это опровергла. После разговора со следователями виновник рассказал реальную версию произошедшего. Полиция утверждает, что обвиняемый признал ответственность за смерть сына.
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