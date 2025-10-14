Отец убитой девушки 10 лет пытался посадить ее убийц, но судьба распорядилась жестче
В Сергиевом Посаде произошла трагическая история, которая длилась целое десятилетие. Об этом сообщают местные СМИ.
Десять лет назад жестоко убили 20-летнюю Сашу Бондаренко. Её тело нашли на пустыре, а следствие установило, что девушка подверглась насилию и жестоким пыткам.
Суд осудил Кирилла Кротова, который страдал от туберкулеза. Семья парня и отец Саши не поверили в его вину и начали собственное расследование. Они выяснили, что в ту ночь Саша находилась с Артёмом Добрыдиным и Владимиром Букиным. Добрыдин, по слухам, был сыном высокопоставленного полицейского, а Букин — его друг.
Спустя годы Добрыдина осудили за торговлю наркотиками. Он отправился на специальную военную операцию и вернулся домой в гробу. Букин продолжал жить обычной жизнью, несмотря на проблемы с законом и скандалы вокруг памяти погибшей. На прошлой неделе судьба настигла Букина. Его сбил поезд под Сергиевым Посадом.
Читайте также: