Приморец попытался обменять в ГАИ купленные за 200 тысяч рублей поддельные права
Житель Приморского края оказался в центре скандала после попытки обменять поддельные белорусские права на российское удостоверение. Инцидент произошел в Уссурийске, где мужчина предъявил фальшивый документ в ГАИ, пишет РИА Новости.
Инспектор сразу заподозрил неладное. Водительское удостоверение отправили на экспертизу, которая подтвердила его подделку. Подозреваемый признался, что не смог пройти экзамен в автошколе. В поисках решения он купил права через интернет за 200 тысяч рублей, надеясь без проблем заменить их на российские. Теперь мужчине грозит до года лишения свободы.
