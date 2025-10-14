Парень избил украинку на свидании: барышня оказалась менее красивой, чем на фотках с сайта

14 октября 2025, 08:17

В Киеве парень избил девушку из-за фотошопа

Фото: iStock/AlexRaths

В Киеве произошел шокирующий инцидент. На свидании 22-летний юноша жестоко избил девушку, когда понял, что она выглядит иначе, чем на фотографиях в профиле сайта знакомств. Об этом пишет Telegram-канал «‎Плохие новости 18+».