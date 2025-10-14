Парень избил украинку на свидании: барышня оказалась менее красивой, чем на фотках с сайта
В Киеве произошел шокирующий инцидент. На свидании 22-летний юноша жестоко избил девушку, когда понял, что она выглядит иначе, чем на фотографиях в профиле сайта знакомств. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Молодой человек ударил барышню по голове и начал пинать ногами. После этого он сбежал с места происшествия. Полиция задержала агрессора. На допросе он признался, что разозлился из-за отфотошопленных снимков. Парень считал это обманом и не смог сдержать эмоции. Теперь ему грозит тюремный срок.
