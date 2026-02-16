В российском регионе ученик решил уйти с уроков и подрался с сотрудницей школы

16 февраля 2026, 10:49

В школе Черемхово произошла драка между учеником и сотрудницей

Фото: Istock/Natalia Bodrova

В школе №30 города Черемхово Иркутской области произошла драка с участием ученика и сотрудницы учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.