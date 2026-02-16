В российском регионе ученик решил уйти с уроков и подрался с сотрудницей школы
В школе №30 города Черемхово Иркутской области произошла драка с участием ученика и сотрудницы учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По информации источника, конфликт возник после того, как работница школы попыталась остановить школьника, который собирался уйти с занятий.
В ответ на это 12-летний мальчик оказал сопротивление и попытался ударить женщину. Отмечается, что он швырнул на пол свой рюкзак и бросился на сотрудницу с кулаками, при этом нецензурно выражаясь в её адрес.
Успокоить ребёнка удалось только трём взрослым женщинам. Очевидцы происшествия сняли потасовку на видео и опубликовали запись в интернете. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в школе Кургана шестиклассник жестоко избил одноклассницу на перемене.
Читайте также: