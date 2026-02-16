Достижения.рф

На Кубани в жилом доме произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

В жилом доме в Северском районе Краснодарского края прогремел взрыв
Фото: Прокуратура Краснодарского края

В жилом доме в станице Крепостной Северского района Краснодарского края утром 16 февраля 2026 года произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает прокуратура региона.



Инцидент случился в здании №16В по улице Ленина, возгорания после хлопка не последовало. В результате обрушения конструкций под завалами оказался один человек. Спасатели уже работают на месте, чтобы разобрать завалы и вызволить пострадавшего.

Ещё три человека, находившиеся в доме, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали — медицинская помощь им не потребовалась. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

На место происшествия выехали руководитель Северского районного отделения надзорного ведомства, сотрудники МЧС, газовой службы и правоохранительных органов. Специалистам предстоит установить точные причины случившегося.

Ольга Щелокова

