На Кубани в жилом доме произошёл взрыв газа, есть пострадавшие
В жилом доме в станице Крепостной Северского района Краснодарского края утром 16 февраля 2026 года произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент случился в здании №16В по улице Ленина, возгорания после хлопка не последовало. В результате обрушения конструкций под завалами оказался один человек. Спасатели уже работают на месте, чтобы разобрать завалы и вызволить пострадавшего.
Ещё три человека, находившиеся в доме, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали — медицинская помощь им не потребовалась. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.
На место происшествия выехали руководитель Северского районного отделения надзорного ведомства, сотрудники МЧС, газовой службы и правоохранительных органов. Специалистам предстоит установить точные причины случившегося.
Читайте также: