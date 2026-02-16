На Кубани в жилом доме произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

16 февраля 2026, 10:26

В жилом доме в Северском районе Краснодарского края прогремел взрыв

Фото: Прокуратура Краснодарского края

В жилом доме в станице Крепостной Северского района Краснодарского края утром 16 февраля 2026 года произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает прокуратура региона.