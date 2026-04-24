Уборщик изнасиловал и задушил дочь работодателя зарядкой от телефона после увольнения
В Индии уборщик изнасиловал и задушил 22-летнюю дочь своих работодателей. Мотивом стала месть: молодого человека уволили за месяц до преступления. Об этом 22 апреля сообщил портал NDTV.
Трагедия случилась, когда молодая девушка осталась дома одна. Признаков взлома полиция не обнаружила. Предварительно, входная дверь могла быть не заперта. Но следствие склоняется к тому, что у насильника был запасной ключ, оставшийся после увольнения с работы. Именно он помог молодому человеку проникнуть внутрь.
Оказавшись в помещении, 19-летний злоумышленник жестоко надругался над жертвой, а затем задушил её зарядным устройством от телефона. Камеры видеонаблюдения засняли, как он выходил из дома рано утром. Убийцу оперативно задержали в гостинице, где он прятался.
Следствие выяснило, что за время работы уборщик занимался рэкетом, вымогая деньги у других слуг. Кроме того, на него уже жаловались за домогательства. Уборщику предъявили обвинения в изнасиловании, убийстве и ограблении.
