Отец воспитывал сына и уронил на него нож в Подмосковье

В Одинцовском округе, в деревне Жаворонки, местный житель применил эпатажный метод воспитания своего сына, который привлек внимание общественности.



Как пишет РЕН ТВ, в интернете появилось видео, где отец с высоты бросает нож на лежащего на полу мальчика. Лезвие направлено в сторону живота, а ребенок в этот момент лежит с закрытыми глазами.

По словам мужчины, таким необычным способом он тренирует у сына физическую выдержку. В шутливом тоне он пояснил, что секцию бокса, которую посещает мальчик, временно закрыли после пожара, поэтому приходится импровизировать на дому.

Прокуратура Московской области инициировала проверку по этому факту.


Никита Кротов

