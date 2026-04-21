Отец воспитывал сына и уронил на него нож в Подмосковье

21 апреля 2026, 13:50

Отец воспитывал сына и уронил на него нож в подмосковной деревне Жаворонки

В Одинцовском округе, в деревне Жаворонки, местный житель применил эпатажный метод воспитания своего сына, который привлек внимание общественности.





Как пишет РЕН ТВ, в интернете появилось видео, где отец с высоты бросает нож на лежащего на полу мальчика. Лезвие направлено в сторону живота, а ребенок в этот момент лежит с закрытыми глазами.



По словам мужчины, таким необычным способом он тренирует у сына физическую выдержку. В шутливом тоне он пояснил, что секцию бокса, которую посещает мальчик, временно закрыли после пожара, поэтому приходится импровизировать на дому.



Прокуратура Московской области инициировала проверку по этому факту.



