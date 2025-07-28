Тело трёхлетней девочки прибило к популярному у туристов пляжу
Тело трёхлетней девочки прибило к берегу популярного среди туристов курорта в Европе. Об этом пишет издание The Sun.
Отмечается, что 27 июля в районе 04:00 (совпадает с московским) у побережья Афин в Греции прохожий наткнулся на бездыханное тело девочки. Это произошло на популярном пляже Палео Фалиро. Мужчина незамедлительно обратился в службу экстренной помощи.
По данным местной полиции, сообщений о пропаже ребёнка не поступало Девочка была одета в купальник, однако при ней не было спасательного жилета.
Тело малышки было доставлено в детскую больницу для проведения экспертизы. Также в настоящее время устанавливается личность ребёнка.
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