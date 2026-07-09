Отец забил до смерти трёхлетнего сына за то, что тот не поздоровался с ним

09 июля 2026, 22:49

Бразилец лишил жизни трёхлетнего сына за то, что тот не поздоровался с ним

Фото: Istock/globalmoments

В бразильском городе Виамао полиция арестовала 33-летнего американского миссионера по подозрению в убийстве собственного трёхлетнего сына. Подробности приводит портал Metropoles.