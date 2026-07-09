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Отец забил до смерти трёхлетнего сына за то, что тот не поздоровался с ним

Бразилец лишил жизни трёхлетнего сына за то, что тот не поздоровался с ним
Фото: Istock/globalmoments

В бразильском городе Виамао полиция арестовала 33-летнего американского миссионера по подозрению в убийстве собственного трёхлетнего сына. Подробности приводит портал Metropoles.



Отец сам доставил мальчика в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли спасти ребёнка из-за множественных травм.

Медики зафиксировали на теле погибшего следы побоев и вызвали правоохранителей. В ходе разбирательства мужчина признался, что нанёс сыну удары кулаками в грудь и живот, а затем ударил его головой о землю. Свою агрессию он объяснил тем, что малыш не поздоровался с ним.

После этого случая социальные службы изъяли из семьи ещё троих детей — пяти, семи и девяти лет. Выяснилось, что они тоже систематически подвергались насилию. В настоящее время несовершеннолетних поместили в специализированное учреждение.

Ольга Щелокова

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