Отец забил до смерти трёхлетнего сына за то, что тот не поздоровался с ним
В бразильском городе Виамао полиция арестовала 33-летнего американского миссионера по подозрению в убийстве собственного трёхлетнего сына. Подробности приводит портал Metropoles.
Отец сам доставил мальчика в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли спасти ребёнка из-за множественных травм.
Медики зафиксировали на теле погибшего следы побоев и вызвали правоохранителей. В ходе разбирательства мужчина признался, что нанёс сыну удары кулаками в грудь и живот, а затем ударил его головой о землю. Свою агрессию он объяснил тем, что малыш не поздоровался с ним.
После этого случая социальные службы изъяли из семьи ещё троих детей — пяти, семи и девяти лет. Выяснилось, что они тоже систематически подвергались насилию. В настоящее время несовершеннолетних поместили в специализированное учреждение.
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