«Пиво и роза за поцелуй»: В Приморье пенсионер на площадке домогался детей
В Приморье мужчина на детской площадке домогался несовершеннолетних девочек. Как сообщает УМВД по Приморскому краю, инцидент случился 2 июля в Уссурийске.
Местная жительница рассказала, что пожилой человек приставал к её несовершеннолетним дочерям и другим подросткам. Незнакомец предлагал детям пиво и розу за поцелуй и звал их к себе домой. Девочки испугались, ушли и рассказали о произошедшем матери.
7 июля взрослые выследили подозреваемого и вызвали участкового. Полицейский доставил его в отдел, но, по словам заявительницы, возбудить дело не удалось из-за отсутствия состава преступления.
Женщина утверждает, что мужчина работает охранником в школе. В УМВД по региону сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Гражданином, пристававшим к детям, оказался 58-летний местный житель.
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