«Пиво и роза за поцелуй»: В Приморье пенсионер на площадке домогался детей

09 июля 2026, 20:26

В Уссурийске мужчина домогался несовершеннолетних на детской площадке

Фото: Istock/blinow61

В Приморье мужчина на детской площадке домогался несовершеннолетних девочек. Как сообщает УМВД по Приморскому краю, инцидент случился 2 июля в Уссурийске.