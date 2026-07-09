Россиянин изрезал приятеля ножом и добил лопатой, а затем сбежал на его машине

09 июля 2026, 22:23

Суд в Чувашии приговорил местного жителя к 11 годам колонии за убийство приятеля

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Чувашии суд приговорил местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за убийство знакомого. Подробности приводит СУ СК РФ по республике.