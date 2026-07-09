Россиянин изрезал приятеля ножом и добил лопатой, а затем сбежал на его машине
В Чувашии суд приговорил местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за убийство знакомого. Подробности приводит СУ СК РФ по республике.
Инцидент произошёл во время застолья в доме потерпевшего. Следователи установили, что обвиняемый гостил у приятеля. Мужчины распивали алкоголь и поссорились.
Гость нанёс хозяину несколько ножевых ранений, а затем добил его лопатой. После этого он обыскал комнаты, забрал ценные вещи и скрылся на машине соседа. Автомобиль злоумышленник позднее бросил на дороге.
Правоохранители задержали фигуранта и возбудили уголовное дело. Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Спасти пострадавшего не удалось.
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