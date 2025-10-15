Отец забыл сына на трассе под Воронежем
В Воронежской области семья, возвращаясь с юга по трассе М-4 «Дон», случайно оставила своего сына-подростка на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что отец остановился, чтобы спросить дорогу у других водителей, а в это время сын вышел из машины, чтобы сходить в туалет. Когда мужчина вернулся к автомобилю, он не заметил отсутствия ребёнка и продолжил путь.
Телефон подростка остался в машине, поэтому мальчику пришлось самостоятельно дойти до поста оплаты на трассе, чтобы рассказать о своей ситуации. Сотрудники поста помогли подростку — дали куртку, чтобы он не замёрз, и связались с аварийным комиссаром, который дозвонился до отца.
Тот, к этому времени, проехал уже около 14 километров, но понял, что сын остался на дороге, только после звонка диспетчера.
