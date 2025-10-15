Собака пожарного разгрызла литиевый аккумулятор и чуть не спалила дом

15 октября 2025, 19:31

В США собака пожарного чуть не сожгла его дом

Фото: iStock/wirot pathi

В США собака местного пожарного едва не сожгла дом, когда разгрызла устройство с литиевым аккумулятором. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местную службу спасения.