Собака пожарного разгрызла литиевый аккумулятор и чуть не спалила дом
В США собака местного пожарного едва не сожгла дом, когда разгрызла устройство с литиевым аккумулятором. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местную службу спасения.
Инцидент произошёл в штате Северная Каролина, когда пёс по кличке Колтон начал грызть гаджет с аккумулятором прямо на ковре. В какой-то момент из устройства повалил дым, а затем произошёл взрыв, после чего начался пожар.
По словам хозяина собаки, пожарного по имени Дэвид, его спасла система противопожарной сигнализации, которая немедленно отправила уведомление. Он успел оперативно вернуться домой и ликвидировать возгорание. В результате инцидента пострадал только ковёр – пламя не успело распространиться дальше.
Как отмечают очевидцы, сам Колтон после взрыва сильно испугался и спрятался, наблюдая за огнём из укромного уголка.
