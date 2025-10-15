Достижения.рф

Собака пожарного разгрызла литиевый аккумулятор и чуть не спалила дом

Фото: iStock/wirot pathi

В США собака местного пожарного едва не сожгла дом, когда разгрызла устройство с литиевым аккумулятором. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местную службу спасения.



Инцидент произошёл в штате Северная Каролина, когда пёс по кличке Колтон начал грызть гаджет с аккумулятором прямо на ковре. В какой-то момент из устройства повалил дым, а затем произошёл взрыв, после чего начался пожар.

По словам хозяина собаки, пожарного по имени Дэвид, его спасла система противопожарной сигнализации, которая немедленно отправила уведомление. Он успел оперативно вернуться домой и ликвидировать возгорание. В результате инцидента пострадал только ковёр – пламя не успело распространиться дальше.

Как отмечают очевидцы, сам Колтон после взрыва сильно испугался и спрятался, наблюдая за огнём из укромного уголка.

Анастасия Чинкова

