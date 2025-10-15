В Екатеринбурге ребенка едва не затоптала толпа в школьной раздевалке

15 октября 2025, 19:06

Фото: iStock/hxdbzxy

В Екатеринбурге школьники устроили давку в раздевалке после уроков. Об этом сообщает издание E1.RU.





Инцидент произошел 14 октября в школе №181. Один из учащихся снял происходящее на видео. На кадрах видно, как дети толкаются, часть из них под напором падает на пол. При этом толпа не продвигается вперед, на фоне слышны крики и мат. По словам матери одного из школьников, одноклассника ее сына едва не затоптали.

«После уроков дети толпятся, друг друга затаптывают в раздевалке. Сегодня ребенок рассказал, как однокласснику наступили на грудь, они еле-еле его вытащили из толпы», — рассказала она.