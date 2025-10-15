Внуку конструктора оружия Калашникова вынесли приговор за убийство
Внуку знаменитого конструктора оружия Михаила Калашникова вынесли приговор по делу об убийстве. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Игоря Красновского подозревают в убийстве спортсмена Андрея Сидорика. Подсудимый в ходе судебного заседания не признал вину, утверждая, что действовал в рамках самообороны и не угрожал убийством сожительнице баскетболиста. Однако суд полностью доверился вердикту коллегии присяжных, которые ранее единогласно признали Красновского виновным в совершении преступления.
Судебное разбирательство проходило с участием шести присяжных заседателей, чьё решение стало решающим в деле.
В результате Красновского приговорили к 14 годам колонии.
Напомним, что жертва убийства — известный спортсмен, чемпион РСФСР, мастер спорта по баскетболу и член юношеской сборной России Андрей Сидорик.
