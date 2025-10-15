Внуку конструктора оружия Калашникова вынесли приговор за убийство

15 октября 2025, 19:40

Внука конструктора Калашникова приговорили к 14 годам колонии за убийство

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Внуку знаменитого конструктора оружия Михаила Калашникова вынесли приговор по делу об убийстве. Об этом сообщает РИА Новости.