Отец заморил ребенка голодом в США

22 сентября 2025, 22:00

Mirror: отец заморил двухмесячного малыша голодом в США, ребенка не спасли

Фото: istockphoto/mirror-images

В США отец заморил двухмесячного ребёнка до смерти голодом, потому что «кормить его не входило в обязанности». Об этом сообщает Mirror.