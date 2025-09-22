Отец заморил ребенка голодом в США
В США отец заморил двухмесячного ребёнка до смерти голодом, потому что «кормить его не входило в обязанности». Об этом сообщает Mirror.
Прокурор заявил, что 40-летний Кристофер Мэтьюз признался следствию: он никогда не кормил сына, считая это не своей задачей. Выяснилось, что после выписки из роддома ни отец, ни мать не показывали ребёнка врачу в течение двух месяцев.
Медикам не удалось спасти младенца, который поступил в критическом состоянии с крайней степенью истощения.
Мать, Ширли Мэтьюз, которой тоже приписывают нежелание кормить ребёнка, признали виновной по тем же обвинениям и дали такой же срок — 20 лет тюрьмы. Судья Аманда Бэксли при вынесении приговора выразила сожаление, что действовавшее на момент преступления законодательство не позволило назначить более суровое наказание. Законы Алабамы впоследствии ужесточили, но изменения не имеют обратной силы.
Дело супругов — одно из нескольких нашумевших в США о жестоком обращении с детьми, отмечают СМИ.
