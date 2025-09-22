Достижения.рф

В Казани задержали пристававшего к школьницам мужчину

Фото: iStock/BrianAJackson

В Татарстане задержали пристававшего к школьницам мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».



Отмечается, что 46-летний задержанный пытался завести разговор на интимные темы с несовершеннолетними девочками рядом с учебным заведением.

Правоохранительные органы уже проводят проверку.

Личность задержанного и его возможная причастность к другим подобным инцидентам пока не раскрывается.

