В Казани задержали пристававшего к школьницам мужчину
В Татарстане задержали пристававшего к школьницам мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
Отмечается, что 46-летний задержанный пытался завести разговор на интимные темы с несовершеннолетними девочками рядом с учебным заведением.
Правоохранительные органы уже проводят проверку.
Личность задержанного и его возможная причастность к другим подобным инцидентам пока не раскрывается.
