Отец заживо закопал сына-младенца, перед этим положив его в собачью клетку

11 ноября 2026, 12:56

NBC News: В США отец закопал своего сына-младенца в лесу

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Южной Каролине задержали мужчину, который закопал в лесу своего 11-месячного сына. Ребенок провел под землей около суток и выжил, сообщает NBC News.