Отец заживо закопал сына-младенца, перед этим положив его в собачью клетку
В Южной Каролине задержали мужчину, который закопал в лесу своего 11-месячного сына. Ребенок провел под землей около суток и выжил, сообщает NBC News.
По данным издания, мальчик официально находился под опекой матери, однако присматривать за ним могла и свекровь. Отец периодически навещал сына, но официально такие визиты не регламентировались.
В понедельник, когда свекровь сидела с внуком, ей понадобилось отлучиться, и она оставила младенца на отца. Спустя пару часов пришла знакомая, но ей никто не открыл дверь.
В результате организовали поиски, в которых участвовали около 100 человек. В ходе мероприятий в лесу обнаружили участок со свежевскопанной землей. Обследуя это место, поисковики услышали плач ребенка.
Выяснилось, что отец поместил младенца в собачью клетку и закопал. На клетку накинули полотенце, благодаря чему внутри сохранился воздух — это и позволило ребенку выжить. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь. По словам матери мальчика, до этого отец уже оставался с сыном, никаких тревожных признаков она не замечала, и ребенок всегда возвращался домой.
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