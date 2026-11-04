Ребенок с аутизмом три дня выживал в лесу

04 ноября 2026, 10:43

В Кентукки нашли шестилетнего мальчика с аутизмом, который три дня провел в лесу

Фото: iStock/Halfpoint

В американском штате Кентукки нашли живым шестилетнего мальчика, который несколько дней провел один в заснеженном лесу. Об этом сообщает издание Metro.