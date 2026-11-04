Ребенок с аутизмом три дня выживал в лесу
В американском штате Кентукки нашли живым шестилетнего мальчика, который несколько дней провел один в заснеженном лесу. Об этом сообщает издание Metro.
Ребенок пропал 1 ноября, когда вышел из дома в городе Луиза и не вернулся. Родители обратились за помощью, и к поискам подключились полицейские, спасатели и сотни местных жителей.
Задача осложнялась тем, что малыш не разговаривает и мог спрятаться от искавших его людей. Спустя сутки специалисты обнаружили подгузник, брюки и куртку, в которых мальчик был в момент исчезновения.
Поиски благополучно завершились 3 ноября — ребенка нашли живым, когда он прятался за деревом. Спасатели укутали его в термоодеяло, вывезли из леса и передали медикам для обследования.
Ранее сообщалось, что в Аризоне родителей задержали после того, как оставили своего пятилетнего сына в раскаленной машине, где он провел более двух часов.
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