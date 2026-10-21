В Калининградской области четырёхлетний ребёнок утонул в заброшенном колодце
В Калининградской области четырёхлетний мальчик утонул в заброшенном колодце. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.
Ребёнок пропал вечером 20 октября во дворе дома в посёлке Черняховского муниципального округа. Бабушка сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов организовали поиски.
Позже мальчика обнаружили в заброшенном колодце с водой, который находится в поле неподалёку от населённого пункта. Ребёнок погиб. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажке Москвы. В результате возгорания серьёзно пострадал ребёнок с ДЦП, а его мать погибла
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