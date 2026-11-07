Ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП в Калмыкии

07 ноября 2026, 00:47

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Черноземельском районе Калмыкии в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в мессенджере «МАКС».