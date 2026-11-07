Ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП в Калмыкии
В Черноземельском районе Калмыкии в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в мессенджере «МАКС».
По данным ведомства, авария произошла около 15:30 мск на 92-м километре трассы Яшкуль — Комсомольский — Артезиан. Предварительно, 29-летний житель Дагестана за рулем Lada Granta не удержал дистанцию и столкнулся с идущим впереди ВАЗ-21099.
Вскоре на место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Информация о состоянии участников ДТП также уточняется.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще двое пострадали в массовой аварии в Сочи. Грузовик и нескольких легковых автомобилей столкнулись на улице Львовской в Вардане.
Читайте также: